2 novembre 2019- 16:48 Manovra: Borgonzoni, 'da governo salasso per Emilia Romagna'

Bologna, 2 nov. (Adnkronos) - La manovra del governo Conte bis si traduce in "un salasso per l'Emilia Romagna". E' l'accusa della senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione.“Il governo amico di Bonaccini - lamenta Borgonzoni - sta preparando una manovra ammazza-Emilia Romagna: la cosiddetta ‘plastic tax’ rischia di colpire il distretto del biomedicale di Mirandola, aziende come la Tetra Pak, con sede a Rubiera e centinaia di dipendenti, e tutto il comportato ortofrutticolo che lavora in serra. Il salasso sulle auto aziendali penalizzerà migliaia di lavoratori delle circa 400mila aziende del nostro territorio, ad altissima densità industriale".