3 novembre 2019- 12:28 Manovra: Borgonzoni, 'Di Maio tassa E.Romagna, che dice Di Maio?'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "L'alleato di Bonaccini, Luigi Di Maio, blinda la plastic tax, una tassa che metterà in difficoltà interi settori di eccellenza dell'Emilia Romagna come il biomedicale di Mirandola, il distretto del packaging emiliano, il polo produttivo del tetrapak, l'agricoltura in serra e che, come dice Federconsumatori, rischia di portare aumenti di quasi 140 euro per le famiglie. Che dice Bonaccini? Fingerà ancora una volta di essere all'opposizione del suo governo? Utilizzerà la solita tecnica della sinistra: creare un problema per poi fingere di risolverlo?". Così la candidata alla presidenza della Regione, la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni."La politica delle tasse di questo esecutivo è il segno di quanto il Pd sia intrinsecamente anti aziende e anti sviluppo. L'imprenditoria dell'Emilia Romagna in questi anni è riuscita a crescere vincendo i freni del Pd, ora è il momento di farla correre liberandola dagli impedimenti posti da politiche scellerate", afferma ancora Borgonzoni.