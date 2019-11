3 novembre 2019- 16:58 Manovra: Borgonzoni, 'no a tasse anti E.Romagna, Pd ha passato segno'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Il Pd ha passato il segno. Non possiamo tollerare oltremisura questo patetico teatrino. Prima si inventano nuove tasse - plastic tax, sugar tax, tassa su auto aziendali - che penalizzeranno interi comparti dell'Emilia Romagna, migliaia di posti di lavoro, Pil, indotto e famiglie, e poi ci vogliono far credere che si stanno attivando per mitigarne i danni". Così la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna. "Millantano soluzioni effimere a problemi che hanno creato, introducendo nuove tasse alle imprese e mettendo le mani in tasca a lavoratori e famiglie", prosegue Bongonzoni. "Se il loro specifico intento è danneggiare l'Emilia Romagna, lo dicano e se ne assumano la responsabilità. Non siamo disposti ad assistere un minuto di più a queste prese in giro. In Parlamento sarà battaglia durissima", conclude.