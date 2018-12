28 dicembre 2018- 11:57 Manovra: Boschi, Fico si comporta da capogruppo M5S

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Fico ha scelto di rinunciare a fare il presidente della Camera e vestire i panni del capogruppo M5S. Ha fatto ostruzionismo per evitare che si votasse alla Camera mandando sotto la maggioranza, non pervenuta in aula. Fico non sei più il presidente di tutti #direttabilancio". Lo scrive su twitter Maria Elena Boschi del Pd.