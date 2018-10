29 ottobre 2018- 17:44 Manovra: bozza, 1.000 nuovi ispettori lavoro in prossimi 3 anni

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - In arrivo 1.000 nuovi ispettori del lavoro nei prossimi tre anni. E' quanto si legge nell'ultima bozza della manovra in cui è specificato che l'articolo è stato inserito come richiesto dal viceministro dell'Economia, Laura Castelli. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si legge nella bozza della manovra, "sono introdotte le seguenti disposizioni: l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere, con incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo di Area III pari a 300 unità a decorrere dall’anno 2019, a 300 unità a decorrere dal 2020 e a 400 unità a decorrere dal 2021". Gli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale è pari ad 6.100.000 euro per l’anno 2019, a 24.393.000 euro per l’anno 2020 e a 40.655.000 euro a decorrere dall’anno 2021.