29 ottobre 2018- 17:44 Manovra: bozza, +100 mln da 2019 per fondo politiche famiglia

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - Il Fondo per le politiche della famiglia, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. E' quanto si legge nell'ultima bozza della manovra. Il Fondo è volto a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia, per favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.