29 ottobre 2018- 17:20 Manovra: bozza, 10 mln in 2019, 20 e 21 per fondo nazionale montagna

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - Il ffondo nazionale per la montagna è finanziato per un importo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. E' quanto si legge nell'ultima bozza della manovra.