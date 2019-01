5 gennaio 2019- 18:05 Manovra: bozza, Carta RdC per prelievi fino a 100 euro al mese

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta RdC". Si legge nella bozza del decreto. "Oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo". "E' fatto divieto -si specifica- del consumo di beni e servizi che provengono dal gioco di azzardo e che portano alla ludopatia, pena la revoca del beneficio".