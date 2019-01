17 gennaio 2019- 16:20 **Manovra: bozza, 'Carta Rdc' per reddito, tetto prelievo contanti 100 euro al mese**

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Confermato il tetto di 100 euro mensili per il prelievo di contanti per chi percepisce il reddito di cittadinanza. E' quanto si legge nella bozza del dl che dovrebbe approdare oggi in Cdm. "Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc", si legge nella bozza che prevede "di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100,00 per un singolo individuo".