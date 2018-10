29 ottobre 2018- 17:47 Manovra: bozza, da 24 a 26 mld finanziamento per edilizia sanitaria

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - Aumento il finanziamento dei programmi di edilizia sanitaria. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, si legge nell'ultima bozza della manovra, l'importo fissato in 24 miliardi di euro "è elevato a 26 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio". L'incremento, si sottolinea, "è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro".