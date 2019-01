18 gennaio 2019- 11:52 **Manovra: bozza dl, 125 mln per fondo solidarietà trasporto aereo**

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - Al Fondo di solidarietà per il trasporto aereo arrivano 125 milioni di euro per il 2019. E' quanto si legge nella bozza del decreto legge in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni che l'Adnkronos è in grado di anticipare. "Al ristoro della diminuzione delle entrate derivante all'Inps dal comma 1 pari a 125 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante risorse a valere sul bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze", si legge nella bozza del dl.