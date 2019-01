17 gennaio 2019- 16:01 **Manovra: bozza dl, a chi accetta offerta lontano 3 mesi in più di reddito**

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Accettare "almeno una di tre offerte di lavoro congrue" entro i 100 km nei primi sei mesi e sopra i 250 oltre i sei per non perdere il reddito di cittadinanza. Superati i 18 mesi, per avere ancora diritto al sussidio, le offerte di lavoro dovranno essere accettate "ovunque nel territorio italiano", almeno che non si abbiano minori o disabili nel nucleo famigliare. ". E' quanto si legge nella bozza del dl, in possesso dell'Adnkronos, che dovrebbe approdare oggi nel Cdm in programma alle 18 su reddito di cittadinanza e quota 100. Chi si trasferisce ovunque nel territorio italiano pur di avere un lavoro "continua a percepire il beneficio economico del Rdc per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute".