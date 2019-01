17 gennaio 2019- 15:59 Manovra: bozza dl conferma, entro 60 giorni nominati presidenti Inps e Inail

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono nominati i Presidenti di Inps e Inail". E' quanto si legge nella bozza del dl con le disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni che l'Adnkronos è in grado di anticipare.Il Cda di Inps e Inail, si legge nella bozza, è ripristinato nelle funzioni ed è composto dal Presidente e da quattro componenti. Gli emolumenti omnicomprensivi di presidente e componente del Cda di Inps e Inail "sono definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze". Il costo complessivo degli emolumenti e degli oneri riflessi "è compensato con una riduzione di pari importo delle spese di funzionamento degli Enti".