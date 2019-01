17 gennaio 2019- 16:02 **Manovra: bozza dl, diritto a decorrenza 'pensione quota 100' 1 aprile**

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019". E' quanto si legge nella bozza del dl con le disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni che l'Adnkronos è in grado di anticipare. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata, si legge nella bozza, "possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni", la cosiddetta 'pensione quota 100'.