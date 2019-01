18 gennaio 2019- 12:06 Manovra: bozza dl, fino a fine 2026 no aumento requisiti pensioni anticipate

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - L'accesso alla pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica, a decorrere dal primo gennaio, "è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti" raggiunti fino al 31 dicembre del 2026. E' quanto si legge nella bozza del decreto legge sul reddito di cittadinanza e su 'Quota 100' che ieri è stato approvato dal Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, si legge, "i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1 aprile 2019".