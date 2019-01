17 gennaio 2019- 15:51 **Manovra: bozza dl, reddito di cittadinanza partità da aprile**

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Il reddito di cittadinanza partirà da aprile, come da innumerevoli annunci da parte del governo. "È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato 'Rdc' - si legge nella bozza del dl, in possesso dell'Adnkronos, che dovrebbe approdare oggi nel Cdm in programma alle 18 - quale misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili".