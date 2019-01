17 gennaio 2019- 15:25 **Manovra: bozza dl, stop reddito dopo 18 mesi, pausa di 1 mese pre rinnovo**

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Il reddito di cittadinanza "decorre dal mese successivo a quello della richiesta" e potrà essere percepito "per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza". E' quanto si legge nella bozza del dl, in possesso dell'Adnkronos, che dovrebbe approdare oggi nel Cdm in programma alle 18 su reddito di cittadinanza e quota 100.