5 gennaio 2019- 18:02 Manovra: bozza, esclusi da reddito detenuti e ricoverati in lunga degenza

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - Non hanno diritto al reddito di cittadinanza "i soggetti che si trovano in stato detentivo" e "coloro che sono ricoverati in istituti di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica". Si legge nella bozza del decreto.