5 gennaio 2019- 17:59 Manovra: bozza, fino 100 km da residenza offerta lavoro è congrua

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - Nella bozza del decreto viene specificato cosa si intende per offerte "congrue" di lavoro. I beneficiari del reddito di cittadinanza sono infatti obbligati ad accettare "almeno una di tre offerte congrue" di lavoro. E quindi si specifica che per offerte "congrue" vanno intese quelle "entro 100 chilometri di distanza dalla residenza nei primi 6 mesi di fruizione, entro i 250 chilometri oltre il sesto mese di prestazione e in caso di rinnovo, se assenti non ci sono nel nucleo familiare minori o persone con disabilità, "ovunque sul territorio italiano".