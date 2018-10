29 ottobre 2018- 17:11 Manovra: bozza, fondo per attuazione programma Governo di 190 mln

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - Arriva un Fondo per l'attuazione del programma di Governo. Nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze, si legge in una bozza della manovra, "è istituito un fondo con una dotazione di 190 milioni di euro per l’anno 2019, 450 milioni euro a decorrere dall’anno 2020, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai ministeri".