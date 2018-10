29 ottobre 2018- 15:20 Manovra: bozza, fondo ristoro risparmiatori di 525 mln per 2019, 2020 e 2021

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - E' istituito un Fondo di ristoro dei risparmiatori "con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" per risarcire i risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf). E' quanto si legge in una bozza della manovra.