29 ottobre 2018- 15:10 Manovra: bozza, in appositi provvedimenti reddito cittadinanza e riforma pensioni

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - "Con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione" al reddito di cittadinanza e alla riforma delle pensioni. E' quanto conferma la nuova bozza delle Legge di Bilancio nel capitolo dedicato ai 'Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema'.Al fine di dare attuazione ad interventi in materia pensionistica finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, si legge nella bozza, è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato 'Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani', con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020". Nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, si sottolinea nella bozza, "fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è destinato ai centri per l’impiego al fine del loro potenziamento e, fino a 10 milioni di euro per l’anno 2019, è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento di Anpal Servizi Spa".