29 ottobre 2018- 16:26 Manovra: bozza, istituito al min. Lavoro 'Tavolo Caporalato'

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - "Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 'Tavolo caporalato'". E' quanto si legge nella nuova bozza della manovra nella quale si precisa che il Fondo nazionale per le politiche migratorie è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Il Tavolo, presieduto dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali o da un suo delegato, si legge ancora nella nuova bozza della manovra, "è composto da rappresentanti del ministero dell’interno, del ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Anpal, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro, della Guardia di Finanza e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Possono partecipare alle riunioni del tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici". Il Tavolo opera per 3 anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio.