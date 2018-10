29 ottobre 2018- 16:26 Manovra: bozza, istituito al min. Lavoro 'Tavolo Caporalato' (2)

(AdnKronos) - Al Tavolo, si legge ancora, sono attribuite le seguenti funzioni definizione degli obiettivi strategici; elaborazione delle misure specifiche da sviluppare per migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli; individuazione delle misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori.Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell’ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La partecipazione al tavolo dei componenti, anche se soggetti esterni all’amministrazione, è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie.