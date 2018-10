29 ottobre 2018- 17:03 Manovra: bozza, misura a favore giovani imprenditori Sud fino a 45 anni

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - La misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata 'Resto al Sud' sarà estesa ai giovani fino a "45 anni" invece di fino a "35 anni" come previsto dal decreto legge del 20 giugno 2017 che prevedeva delle misure in modo da promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori.Inoltre emerge dalla bozza che sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa. Prima erano escluse dal finanziamento anche le attività libero professionali che nella nuova bozza non sono più escluse.