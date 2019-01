5 gennaio 2019- 18:08 Manovra: bozza, pene da 1 a 6 anni per 'furbetti'

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - Chiunque nell'ambito della procedura di richiesta del Reddito di cittadinanza, con dolo, fornisce dati e notizie non corrispondenti al vero, incluso l'occultamento di redditi e patrimoni a fini Isee o di dichiarazioni fiscali, al fine di ottenere il RdC, è punito con la reclusione da uno a sei anni, oltre alla decadenza del beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito, comunque disposti anche in assenza di dolo". Si legge nella bozza del decreto nell'articolo 7 dedicato a 'Cause di decadenza e sanzioni'.