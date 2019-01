17 gennaio 2019- 15:58 **Manovra: bozza, pensione 'quota 100' non cumulabile con altri redditi**

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite previsto dalle disposizioni vigenti". E' quanto si legge nella bozza del dl con le disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni che l'Adnkronos è in grado di anticipare.