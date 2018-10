29 ottobre 2018- 17:58 Manovra: bozza, prorogato a fine 2020 Commissario fondazioni liriche

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - Al fine di proseguire l’attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, "sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 le funzioni del commissario straordinario". E' quanto si legge nella bozza della manovra.A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, si legge, "può conferire fino al massimo di tre incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di dodici mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro annui". Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, nel limite massimo di 175.000 euro per l’anno 2019 e 2020, "si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo".