5 gennaio 2019- 17:17 Manovra: bozza, reddito al via da aprile 2019, a residenti da almeno 10 anni

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "E' istituito a decorrere dal mese di aprile 2019 il reddito di cittadinanza" che per "i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componente di età pari o superiore e 65 anni assume la denominazione di pensione di cittadinanza". Si legge nella bozza del decreto sulla manovra. Per richiedere il reddito occorrono una serie di requisiti. Per i cittadini residenti in Italia occorre che lo siano in maniera continuativa "da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda". Il reddito verrà erogato a chi "è in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parti della Ue, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero proveniente da paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo".