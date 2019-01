5 gennaio 2019- 18:00 Manovra: bozza, reddito per max 18 mesi consecutivi

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - Il reddito di cittadinanza può essere percepito "per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi". Si legge nella bozza del decreto dove, oltre ai requisiti necessari, vengono elencati anche una serie di 'obblighi' come "accettare di essere avviato ai corsi di formazione o di riqualificazione professionale", "sostenere colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, "accettare almeno una di tre offerte congrue".