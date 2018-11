25 novembre 2018- 13:59 Manovra: Brunetta, cena Conte-Juncker inconcludente, decidono Di Maio-Salvini

Roma, 25 nov. (AdnKronos) - “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte eviti di continuare a recarsi inutilmente a Bruxelles per incontri inconcludenti come quello avuto ieri con il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, incontri che dimostrano solamente la sua assoluta irrilevanza decisionale". Lo dichiara in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia. "Quanto in Italia tanto in Europa - sostiene l'azzurro - tutti sanno che le decisioni sulla politica economica del nostro Paese sono di competenza esclusiva dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i quali, come hanno dichiarato anche ieri, non hanno alcuna intenzione di rivedere la Legge di Bilancio come chiesto dall’Europa, nell’ultimo tentativo di evitare in extremis l’apertura di una procedura di infrazione per debito eccessivo, che, a questo punto, è ormai scontata"."Inutili i sorrisi di circostanza e le dichiarazioni di voler proseguire con il dialogo con Bruxelles, quando la posizione del presidente del Consiglio Conte non è supportata dai due azionisti di maggioranza del suo stesso governo. Vista la situazione, per evitare di continuare ad apparire come un premier senza poteri, sarebbe più dignitoso che rassegnasse le dimissioni e lasciasse la responsabilità del disastro al quale l’Italia sta andando incontro e la presenza a questi incontri nelle mani direttamente di Lega e Movimento Cinque Stelle”, conclude.