6 dicembre 2018- 21:57 Manovra: Brunetta, in Parlamento situazione caotica

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "In Parlamento stiamo vivendo in queste ore una situazione caotica. Domani voteremo la fiducia sulla fiducia, vale a dire dovremo dare la fiducia ad un provvedimento di cui non conosciamo i contenuti: una fiducia al quadrato. Il 19 dicembre prossimo sarà il d-Day: ci sarà la raccomandazione della Commissione Europea all’Italia e se nulla cambia, verrà formalizzata la procedura di infrazione. L’Europa ci chiede un segnale: il Governo riscriva totalmente la manovra prima che sia troppo tardi”. Lo ha detto Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia, ospite di Bruno Vespa a ‘Porta a Porta’.