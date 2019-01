22 gennaio 2019- 15:11 Manovra: Brunetta, 'reddito è bluff mediatico, obbrobrio economico'

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Benvenuto al prof. Pasquale Tridico, il nuovo teorico del reddito di cittadinanza, che oggi, tra slide e affabulazioni, scopre che l'Italia ha uno dei tassi di occupazione più bassi d’Europa e un ampio gap di produttività con i Paesi europei e che teorizza la necessità di politiche attive del lavoro. Perché il reddito di cittadinanza approvato dal Governo (ma dove è il decreto?) non è altro che una politica attiva del lavoro, altro non sono le riforme Hartz di cui parla oggi il Governo, mascherata dalla parola reddito di cittadinanza, un bluff mediatico caratteristico dei 5 Stelle, un obbrobrio economico che non si è mai visto in Europa". Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia.