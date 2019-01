22 gennaio 2019- 15:11 Manovra: Brunetta, 'reddito è bluff mediatico, obbrobrio economico' (2)

(AdnKronos) - E rimaniamo a dir poco sorpresi, aggiunge Brunetta, "da quello che emerge e che già sapevamo delle teorie dei 5 Stelle: la critica al capitalismo per il ritorno al socialismo di Stato; la teorizzazione della riduzione dell'orario di lavoro per introdurre così anche da noi le 35 ore, quelle che hanno distrutto la Francia; il diritto al lavoro garantito dallo Stato piuttosto che la garanzia della occupabilità della persona, il che ci riporta ai bui anni settanta; il salario come variabile indipendente addirittura stabilito per legge, come nella tradizione del sindacato più conservatore". E tutto questo, sottolinea Brunetta, "per creare un artificio contabile che dovrebbe permettere l'ennesimo trucco dei conti nazionali italiani. Di fronte a queste teorie che hanno già fallito nella storia, ci si dovrebbe chiedere che ne pensano i nostri imprenditori, artigiani e commercianti, quelli che in questi anni hanno votato la Lega e il 4 marzo il programma del centrodestra fondato su minori tasse sul lavoro, flessibilità regolata nel mercato del lavoro, protezione delle persone nelle transizioni, salario legato alla produttività nelle imprese. Quella Lega che ha coraggiosamente promosso con noi di Forza Italia, la Legge Biagi, quella che metteva la persona e le imprese al centro delle politiche del lavoro, con meno vincoli alle aziende e più protezione alle persone mentre qui sembra ormai che stiamo per ritornare agli anni più bui delle scelte di politica economica in Italia, gli anni Settanta", conclude Brunetta.