24 novembre 2018- 13:47 Manovra: Brunetta, scontro con Ue già costato salasso a Paese

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Chissà se durante la cena di questa sera a Bruxelles il presidente del Consiglio Giuseppe Conte tratterà la resa con il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker o se sarà costretto, su ordine dei suoi due vicepremier, a dichiarare ancora una volta che il suo Governo non intende cambiare per nulla la Legge di Bilancio, ritenendola l'unica soluzione adatta a far crescere di più l'economia italiana. Finora, lo scontro tra Italia ed Europa è costato un salasso al nostro paese, sia in termini di perdite finanziarie, sia di effetti negativi sull'economia reale”. Lo dichiara in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia.