MANOVRA: BRUNETTA, SODDISFATTO PER OK A NOSTRO EMENDAMENTO PRO-AQUILA

27 maggio 2017- 16:55

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Grande soddisfazione per il via libera da parte della Commissione Bilancio di Montecitorio all’emendamento presentato da Forza Italia -a firma Brunetta, Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco- al cosiddetto 'decreto manovrina' che interviene in modo decisivo a sostenere il processo di ricostruzione e risanamento delle conseguenze del sisma che ha colpito L’Aquila nel 2009". Lo sottolinea il capogruppo di Fi alla Camera, Renato Brunetta. "Alcune disposizioni introdotte dall’ultimo decreto terremoto -assicura- verranno estese anche al cratere de L’Aquila. In particolare il nostro emendamento risolve il problema del personale assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città e dei comuni del cratere, al quale verrà riconosciuto lo stesso trattamento economico degli Uffici speciali disposti per il recente terremoto del centro Italia, con una dotazione organica potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale".