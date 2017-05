MANOVRA: BRUNETTA, SODDISFATTO PER OK A NOSTRO EMENDAMENTO PRO-AQUILA (2)

27 maggio 2017- 16:55

(AdnKronos) - (Adnkronos) - ''Nessuna disparità -sottolinea Brunetta- tra L’Aquila e le altre zone del centro Italia colpite da eventi sismici.Dispiace che il Partito democratico non abbia voluto sostenere anche la parte della nostra proposta volta a introdurre misure specifiche per interventi di edilizia scolastica e universitaria".I recenti eventi sismici che hanno colpito il centro Italia hanno interessato anche zone dell’aquilano, con conseguente aumento dei timori nei confronti della sicurezza degli edifici pubblici, in particolare quelli sedi scolastiche o universitarie. Ritenevamo e riteniamo, di conseguenza, necessario velocizzare il processo di ricostruzione e di messa in sicurezza di questi edifici. Evidentemente i colleghi della Pezzopane non la pensano allo stesso modo. Continueremo in tutte le sedi la nostra ‘battaglia’ politica e parlamentare per L’Aquila e per le zone più in difficoltà del nostro Paese", assicura.