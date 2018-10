23 ottobre 2018- 21:38 Manovra: Buffagni, prelievo da conti correnti non esiste

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "Lo escludo totalmente. Noi siamo al Governo e lo escludiamo: noi non lo faremo. La patrimoniale sugli immobili è già stata fatta con la tassazione che c’è stata, il prelievo sui conti correnti non esiste". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni, a Stasera Italia su Rete4. Quanto alla bocciatura dell'Ue alla manovra, Buffagni ha osservato: "Apriremo un dialogo perché li rispettiamo: vogliamo stare in Europa, siamo il terzo Paese più importante del Continente come forza economica".