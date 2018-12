21 dicembre 2018- 16:05 Manovra: Buia (Ance), non più disponibili a stare a finestra, pronti a manifestazione (3)

(AdnKronos) - "Se poi nel frattempo - cita ad esempio Buia - per fare alcune delle opere viene chiamato l'esercito, allora ci dobbiamo interrogare su questa fattispecie. Penso che un paese civile dovrebbe utilizzare l'esercito per altre necessità e non per chiudere delle buche o per altri interventi che siano al di fuori delle calamita naturali".Insomma, "restando così le cose riteniamo che" il nostro comparto "non abbia avuto l'attenzione dovuta. Il mondo delle costruzioni non è più disponibile a stare alla finestra e a chiedere con gentilezza misure di attenzione. Sono troppi anni che noi dobbiamo chiudere e perdere occupazione, imprese e lavoratori. Non siamo più disponibili. Se dobbiamo fare delle azioni forti per sottolineare l'importanza, ecco... ci stiamo già pensando. Le faremo" assicura il presidente di Ance.E c'è di più: "Questa volta la organizzeremo bene, in modo da far capire che siamo stanchi, perché il mondo delle costruzioni, con tutta la propria filiera, è stanco di non avere attenzioni. Abbiamo già ipotizzato che, dopo aver potuto leggere le misure contenute nella manovra e nel decreto Semplificazioni che è in discussione, se riterremo di non aver avuto riscontro, non staremo più alla finestra a guardare perché questa volta avremmo superato il limite".