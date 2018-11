21 novembre 2018- 15:54 Manovra: Buia, spingere su investimenti per dare concretezza

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - "Non vogliamo arrenderci al declino: il Fidec dimostra la voglia di voltare pagina e di contribuire a rendere più efficiente e vivibile il nostro Paese. Anche la politica e il legislatore devono però fare la propria parte per dare una spinta alla ripresa del settore e quindi alla crescita dell’economia nazionale. A cominciare dalla semplificazione delle regole e delle procedure che devono sbloccare le infrastrutture e la rinascita delle città". Così il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, a margine degli incontri organizzati dal Forum dopo che dal forum italiano delle costruzioni è stato evidenziato la necessità di dare più concretezza agli investimenti l’unica risposta possibile alle preoccupazioni sulla manovra."Dobbiamo dare subito il segnale che l’Italia può tornare a crescere ai ritmi degli altri paesi europei", sottolinea Buia a margine del Fidec, il primo Forum italiano delle costruzioni, ideato e organizzato dall’Ance per far emergere le esperienze di cambiamento e di trasformazione dei protagonisti della filiera dell’edilizia. Un format innovativo pensato per dare voce a chi crede veramente nella possibilità di ripartire."Non perdiamo ancora una volta il treno della legge di bilancio: senza strumenti adeguati per ridare liquidità alle imprese e far partire i lavori di manutenzione e di riqualificazione delle nostre città gli obiettivi di crescita indicati per il 2019 non potranno essere raggiunti", rileva Buia. "Sono convinto che dando maggiore concretezza al capitolo sugli investimenti anche molte delle critiche espresse dall’Europa sulla nostra manovra verrebbero meno".