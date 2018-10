16 ottobre 2018- 11:02 Manovra: Buia, tra previsioni e realtà scollamento di 1,5 mld solo in 2018

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - Anche quest'anno si registra "l'ennesimo pesante scollamento tra le previsioni di spesa per investimenti (+850 milioni di euro) e la realtà (-750 milioni): una forbice di oltre 1,5 miliardi". A denunciarlo il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, nella sua relazione all'assemblea annuale dell'associazione. "A un bilancio così pesante in termini economici non possono che corrispondere pesanti ricadute in termini sociali e occupazionali. Oltre 120 mila imprese espulse dal mercato e 600 mila occupati in meno, senza contare tutti quelli dell'indotto", sottolinea Buia.