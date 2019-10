17 ottobre 2019- 17:41 Manovra: Calenda 'non funziona', contromanovra Siamo Europei (2)

(Adnkronos) - "Il Reddito di Cittadinanza va riformato. È un provvedimento costruito male: avvantaggia i single rispetto alle famiglie numerose e disincentiva il lavoro regolare, incentivando quello in nero (...) Si è rivelato un flop" e quindi, si legge, "abolendo Quota 100 e sostituendo il Reddito di Cittadinanza con il Reddito d’Inclusione, meno costoso, più giusto e più funzionale, possiamo risparmiare un totale di 8,5 miliardi già dal 2020".Otto miliardi e mezzo che "andrebbero spesi così: Scuola. Insegnanti di sostegno, tempo pieno e ITS: 3,8 miliardi; Sanità. Medici, infermieri e borse di specializzazione: 4 miliardi; Quota Giovani. Zero tasse under 25 e contribuzione progressiva fino ai 30: 5,4 miliardi (dal taglio del cuneo della manovra Gualtieri); Ambiente. Impresa “verde” 4.0, svecchiamento parco circolante auto (1 miliardo + 250 milioni) e perseguimento della Strategia energetica nazionale"."Queste -argomenta Calenda- sono le nostre proposte e il nostro modo di fare politica, non è solo quello di dire dei 'no' ma cercare di spiegare, con tutte le coperture del caso, come di può fare politica seria, come si possono affrontare temi strutturali e non quelli contingenti, come si può fare a rafforzare la sensazione dei cittadini di essere protetti e aiutati e affrontare il problema dei giovani che sta diventando disastroso".