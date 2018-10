12 ottobre 2018- 19:20 Manovra: Calenda, numeri tracciati sulla sabbia

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - “La riforma della legge Fornero è semplicemente sbagliata, perché andrà a infierire sulle prossime generazioni. Poi nella manovra non c’è nulla sulla scuola e poco sugli investimenti. Il reddito di cittadinanza bisogna chiarire cosa sia, cambia ogni 7 minuti. Se è un ammortizzatore sociale universale, sono d’accordissimo. Se fosse altre cose, no”. Così Carlo Calenda, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7. “Questa manovra -aggiunge- è già cambiata, questa è una manovra che supererà il 2,4% di deficit, le previsioni sono esagerate, la crescita falsa, le coperture non si sa da dove vengano, i numeri sono tracciati sulla sabbia. Io non credo che il problema sia il deficit, ma il caos. Le autorità indipendenti che criticano la manovra sono componenti dello Stato di diritto, attaccarle vuol dire attaccare lo Stato di diritto”.