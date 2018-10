12 ottobre 2018- 19:20 Manovra: Calenda, numeri tracciati sulla sabbia (2)

(AdnKronos) - “Rischiamo -insiste Calenda- di avere la Troika in Italia, per questo non possiamo aspettare di veder approvare la manovra, perché all’interno della manovra ci sono dei numeri falsi, esattamente come fece la Grecia prima che arrivasse la Troika. Io so che oltre i 400 punti di spread, sarà impossibile trovare chi ci presta il denaro. Quindi o ce lo presta la Troika oppure si va in default". "E credo che sia proprio questo l’obiettivo finale di Salvini, una strategia sovranista per riportare l’Italia fuori dall’euro, che è un piano più volte annunciato. E si capisce così il perché voler estremizzare il dialogo con l’Europa, con gli insulti e in maniera infantile”.