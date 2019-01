22 gennaio 2019- 11:46 Manovra: Calenda, 'Pd deve costruire alternativa a reddito cittadinanza'

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Hanno raccontato un reddito di cittadinanza che non ha niente a che fare con quello che stanno presentando. È importante che non sia più un reddito di cittadinanza ma un'assistenza nei confronti di chi è in situazione di disagio, dopodiché è costruito molto male. E il rischio che con delle soglie di ingresso più basse e con un assegno più alto si costituisca la premessa per aumentare il lavoro nero c'è, ed è concreto". Lo dice Carlo Calenda, ospite di 'Circo massimo' su Radio Capital. "Compito delle opposizioni -aggiunge- non è dire che fa tutto schifo ma che così non funziona e si rischiano distorsioni. Per questo penso che sarebbe stato molto più intelligente potenziare il Rei. Secondo me il Pd non può votare il reddito di cittadinanza così com'è, ma deve spiegare come va costruito e a quali condizioni siamo disponibili a votarlo".