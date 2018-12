2 dicembre 2018- 15:12 Manovra: Calenda, più che Ue preoccupano qualità misure e caos

Roma, 2 dic. (AdnKronos) - "E' legittimo che il Governo voglia portare a casa le promesse elettorali fatte ma farlo in questo modo così caotico rappresenta un rischio più grande rispetto al deficit/pil al 2,2 o al 2,4% o alla procedura di infrazione della Commissione Ue". Così a 'In Mezz'Ora in più' su Rai 3 è l'esponente del Pd ed ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. "Ci troviamo in un quadro di grandissimo caos e disordine": "la precipitosa retromarcia" dal Governo è un rischio, sottolinea Calenda che esprime "preoccupazione per la qualità della manovra".