16 ottobre 2018- 11:46 Manovra: Capone, bene soprattutto per piano investimenti e sicurezza

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - "Mi sembra che il disegno di legge di bilancio, approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, vada nella giusta direzione. Non mi riferisco solamente allo smantellamento, a tappe, della ‘Legge Fornero’, con l’introduzione della c.d. ‘quota 100’". Ad affermarlo in una nota è Paolo Capone, il segretario generale dell’Ugl, che riguardo la manovra ha sottolineato che "è importante aver stanziato 15 miliardi per i prossimi 3 anni al fine di rilanciare gli investimenti pubblici, soprattutto nel settore delle infrastrutture, e aver previsto un piano straordinario di assunzioni nelle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini".