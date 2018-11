12 novembre 2018- 16:23 Manovra: Carfagna, bonus bebè minimo, serve vera politica maternità

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "La reintroduzione del bonus bebè per il 2019 - promessa dal ministro Fontana - è il minimo che dobbiamo pretendere in un Paese che ha un bisogno vitale di sostenere in concreto la maternità e la conciliazione tra lavoro e famiglia". Lo sottolinea in una nota Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia."Né la terra da coltivare assegnata a chi fa un terzo figlio, né il bonus bebè come è concepito oggi rappresentano una soluzione alla bassa natalità e al deficit di occupazione femminile in Italia. Occorre - esorta l'azzurra - una politica più ampia e strutturale, con l’introduzione di un vero assegno universale di maternità che colleghi la cura dei figli con il lavoro, la ricerca attiva di un’occupazione o la formazione professionale. Presenteremo una proposta organica sull’assegno di maternità e ci aspettiamo che la maggioranza di governo ne voglia discutere senza pregiudizi".