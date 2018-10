17 ottobre 2018- 21:08 Manovra: Carfagna, Di Maio come gli Addams, vede la mano ovunque

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - "Luigi Di Maio è imprigionato in un episodio della Famiglia Addams: è perseguitato dalla Mano. Manine e manone hanno modificato la Manovra? Denunce in Procura? Ammetta una buona volta che i Cinquestelle hanno dato il via libera ad un condono fiscale a loro insaputa”. Lo scrive Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, su twitter.