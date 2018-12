29 dicembre 2018- 20:32 Manovra: Carfagna, Fi incomprensibile? forse Lega ha visto altro testo

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Ma che manovra hanno visto i capigruppo della Lega, che giudicano 'incomprensibile' l’opposizione di Forza Italia? Probabilmente non quella che e’ in discussione in Aula, che peggiora la vita degli italiani, aumenta le tasse e chiede soldi ai pensionati e addirittura a chi fa volontariato". Lo dice Mara Carfagna, di Fi."Siamo stati eletti per ridurre la pressione fiscale e riformare la Fornero: questa maggioranza ha fatto l’esatto contrario - sottolinea - Non ci stupirebbe sapere che ne hanno vista una diversa, dal momento che è stata cambiata almeno venti volte, sotto dettatura di Bruxelles, e già il governo si è impegnato a modificarla nuovamente".